Чубайс восхитился ловкостью Захаровой

Глава "Роснано" обвинил представителя МИД России в подмене дат и сдался

Анатолий Чубайс продолжил полемику с официальным представителем МИД России Марией Захаровой, которая началась со спора о "бедности России". Новое заявление главы "Роснано" касается недавнего поста Захаровой в соцсети, в котором спикер МИД призналась, что "с дрожью" вспоминает 1998 год – год кризиса в России.

"Восхищаюсь тем, как ловко Вы подменили прямо указанную мной дату – 15 лет назад (то есть 2003 год - год начала вашей работы чиновником) на 1998 – год экономического кризиса! Думаю, по способности к подтасовкам – Вы лучшая в своем поколении. Поэтому – заранее сдаюсь! Вы победили!" – написал Чубайс в Facebook.

Ответа Захаровой пока не последовало, однако под постом Чубайса уже шутят, что представитель МИД может разразиться стихами: "Рискуете, Анатолий Борисович. Она ведь может стихи написать, а это страшно".

Ранее Чубайс, выступая на Гайдаровском форуме, назвал Россию бедной страной. Через некоторое время на это высказывание обратила внимание Мария Захарова. Она призвала узнать причины бедности у человека, десятилетиями являвшегося членом правительства. Ответ Чубайса довел Захарову до дрожи.