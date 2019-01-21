Пассажирский Boeing выкатился за пределы полосы в "Шереметьево"

По предварительным данным, инцидент произошел во время посадки

В аэропорту "Шереметьево" пассажирский Boeing 737 во время посадки выкатился за пределы полосы. Самолет выполнял рейс из Астаны в Москву.

Как пишет ТАСС со ссылкой на источник, борт принадлежит авиакомпании "Аэрофлот". По предварительным данным, никто из членов экипажа и пассажиров не пострадал.

Обстоятельства инцидента выясняются. При этом официального подтверждения этой информации нет.

В свою очередь "Интерфакс" со ссылкой на МЧС сообщает, что самолет незначительно выкатился за пределы полосы во время руления.