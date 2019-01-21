В МИД России назвали цель новых санкций

Москва оставляет за собой право на ответные меры

Новые санкции в связи с инцидентом в Солсбери преследуют внутриполитические цели Великобритании. К такому мнению пришли в МИД России.

"Показательно, что новый ее всплеск совпал с очередной кризисной волной на переговорах о Brexit", - отметили в ведомстве. Ранее британское правительство изменило подход к условиям выхода из ЕС, а премьер-минист Тереза Мэй выступила против проведение повторного референдума по Brexit.

В связи с включением россиян в санкционные списки Москва может принять ответные меры. "Предъявленные России и нашим гражданам обвинения по делу Скрипалей не выдерживают критики", - добавили в МИД.

Ранее Евросоюз ввел санкции по химоружию. В список попали ряд сотрудников Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил России (ГРУ), в частности, глава ГРУ Игорь Костюков, первый замглавы ГРУ Владимир Алексеев, Анатолий Чепига и Александр Мишкин.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери 4 марта прошлого года. Лондон утверждает, что исполнителями покушения стали сотрудники ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов.