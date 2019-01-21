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В Керченском проливе загорелись два корабля

19:31
  • понедельник
  • 21 января 2019

На одном из них произошел взрыв, есть погибший

Два судна под флагом Танзании загорелись в Керченском проливе. Россиян на борту нет, только граждане Индии и Турции.

Как сообщили ТАСС в Росморречфлоте, на одном из кораблей произошел взрыв, а затем огонь перекинулся на второй. На данный момент известно об одном погибшем, еще трое спасены. Всего на бортах двух судов находился 31 человек - 17 и 14, соответственно. По данным источника "Интерфакса", они эвакуируются в воду.

В Росморречфлоте подчеркнули, что ЧП произошло в нейтральных водах на двух судах "Кандий" и "Маэстро", они находились на якорной стоянке.

На месте ЧП работают семь спасательных судов, направлен буксир.

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