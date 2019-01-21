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Моряки судов в Керченском проливе прыгали за борт, спасаясь от огня

19:58
  • понедельник
  • 21 января 2019

Экипаж судов состоит из граждан Индии и Турции

В Керченском проливе горят два судна под флагом Танзании. Одно из них танкер-газовоз. По предварительным данным, два человека погибли. На месте происшествия работают семь спасательных судов. 

Члены экипажа - это 31 человек - спасаясь от огня, прыгали за борт. Среди моряков нет россиян, команды состоят из граждан Индии и Турции, передает "ТВ Центр".

Сообщается, что инцидент произошел в 15 морских милях от мыса Такиль в нейтральных водах. Пожар возник на танкере, который передавал груз соседнему судну во время якорной стоянки.

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