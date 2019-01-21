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Названа причина пожара на судах в Керченском проливе

20:14
  • понедельник
  • 21 января 2019

Число жертв трагедии продолжает расти

Число жертв пожара на двух суднах в Керченском проливе возросло до трех человек. Моряки были вынуждены прыгать в воду, чтобы спастись. Всего на кораблях находился 31 человек – все они граждане Индии и Турции.

По предварительным данным, причиной пожара могла стать перекачка топлива с одного судна на другое, пишет РИА Новости. Спасательная операция продолжается.

Ранее стало известно, что в нейтральных водах на одном из кораблей произошел взрыв, а затем огонь перекинулся на второй. Корабли ходили под флагом Танзании, они находились на якорной стоянке.

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Пожар на судне в Керченском проливе
Пожар на судне в Керченском проливе
Пожар на судне в Керченском проливе
Пожар на судне в Керченском проливе
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