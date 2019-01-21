"Вякнувшая" о допинге 13-летняя фигуристка оправдалась (видео)

Анастасия Шаботова назвала глупостью свои слова о допинге

Фигуристка Анастасия Шаботова призналась, что сказала глупость о допинге в российском спорте. Так она прокомментировала скандал вокруг ее слов о том, что для стабильности спортсменам якобы необходимо принять допинг.

"Я сказала глупость, потому что проиграла на последних соревнованиях. Я не думала, что меня не так поймут", - заявила она в видеообращении в Instagram.

Ранее 13-летняя фигуристка во время прямого эфира в социальной сети заявила, что для стабильного выступления фигуристам надо "выпить много правильного допинга". Она добавила, что допинг употребляют также спортсмены, которые занимаются на катке "Хрустальный". Каток используется для тренировок группы Этери Тутберидзе, в которую, в частности, входит олимпийская чемпионка Алина Загитова.

Тренер по фигурному катанию Светлана Панова прокомментировала ситуацию вокруг своей ученицы. "Реагировать на то, что вякнул ребенок, совершенно не стоит. Дисциплинарные меры могут быть приняты со стороны руководства или Федерации фигурного катания, но надеюсь, что каким-то строгим выговором мы обойдемся", - сказал она (цитата по "Спорт-Экспресс").

В понедельник на Шаботову набросились в Госдуме. Депутат от ЛДПР Игорь Лебедев заявил, что подобные заявления бросают "лишнюю тень" на спортсмена и спорт в целом. В свою очередь, российский фигурист Илья Авербух в эксклюзивном комментарии ТВЦ.RU встал на защиту фигуристки.