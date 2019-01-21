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Попал в больницу: встреча Порошенко с патриархом Израиля сорвана

21:26
  • понедельник
  • 21 января 2019

Стороны должны были обсудить признание новообразованной на Украине церкви

Патриарх Иерусалима Феофил III отменил ранее запланированную встречу с президентом Украины Петром Порошенко. Вероятной темой аудиенции считался вопрос о признании "новой церкви" со стороны иерусалимского патриархата.

По информации источников в религиозных кругах, Феофил попал в больницу. Предположительно, он находится в тяжелом состоянии в Тель-Авиве. Как пишет "Обозреватель", в результате Порошенко передал париарху "все месседжи" через его заместителя.

Вместо Феофила Порошенко во время официального визита в Израиль встретился с архиепископом Аристархом.

Ранее президент Украины во время визита в Израиль провел переговоры с президентом страны Реувеном Ривлином. Стороны обсудили соглашение о зоне свободной торговли.

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