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"Там творится что-то жуткое": 10 человек погибли при пожаре в районе Керчи

21:22
  • понедельник
  • 21 января 2019

Еще семеро пропали без вести

Десять человек погибли, еще семеро пропали в результате пожара на двух судах в Керченском проливе. Спасателям удалось вытащить из воды 14 пострадавших. Их доставят в больницы Керчи.

"Там творится что-то жуткое", - сообщил один из матросов "Московскому комсомольцу".

Вечером в понедельник загорелись два судна "Канди" и "Маэстро", ходившие под флагом Танзании. Корабли стояли на якорной стоянке в нейтральных водах. По предварительным данным, пожар мог произойти из-за нарушения техники безопасности при передаче топлива с одного судна на другое.

Россиян среди экипажа нет. На борту "Кандия" находились 17 человек: девять турок и восемь индусов. На борту "Маэстро" – 14 человек: семь граждан Турции и семь граждан Индии.

В операции принимают участие семь спасательных судов и два корабля Черноморского флота.

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Пожар на судне в Керченском проливе
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