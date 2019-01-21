Подробности взрыва в Керченском проливе

Число жертв возросло до 11 человек

В районе Керченского пролива произошел пожар на двух судах под флагами Танзании. В результате, по меньшей мере, 11 человек погибли. Неизвестной остается судьба пятерых моряков. Спасатели видели, как трое человек ушли под воду - у них не было спасательных средств. 12 моряков удалось спасти, передает "ТВ Центр".

На месте ЧП развернута поисковая операция, в ней задействованы три специальных судна. Инцидент произошел в 15 морских милях от мыса Такиль в нейтральных водах, где два танкера "Канди" и "Маэстро" были на якорной стоянке.

По предварительным данным, во время перегрузки топлива с борта на борт произошел взрыв, после чего огонь охватил оба судна. В момент ЧП на них находился 31 человек - все граждане Турции и Индии.

Сообщается, что люди спасались, выпрыгивая за борт. У моряков, поднятых из воды живыми, медики зафиксировали переохлаждение и ожоги. Пострадавших примут в больницах Крыма. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело.