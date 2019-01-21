ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Подробности взрыва в Керченском проливе

22:14
  • понедельник
  • 21 января 2019

Число жертв возросло до 11 человек

В районе Керченского пролива произошел пожар на двух судах под флагами Танзании. В результате, по меньшей мере, 11 человек погибли. Неизвестной остается судьба пятерых моряков. Спасатели видели, как трое человек ушли под воду - у них не было спасательных средств. 12 моряков удалось спасти, передает "ТВ Центр".
"Там творится что-то жуткое": 10 человек погибли при пожаре в районе Керчи

На месте ЧП развернута поисковая операция, в ней задействованы три специальных судна. Инцидент произошел в 15 морских милях от мыса Такиль в нейтральных водах, где два танкера "Канди" и "Маэстро" были на якорной стоянке.

По предварительным данным, во время перегрузки топлива с борта на борт произошел взрыв, после чего огонь охватил оба судна. В момент ЧП на них находился 31 человек - все граждане Турции и Индии.

Сообщается, что люди спасались, выпрыгивая за борт. У моряков, поднятых из воды живыми, медики зафиксировали переохлаждение и ожоги. Пострадавших примут в больницах Крыма. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело.

Читайте также:
Новости по теме
Пожар на судне в Керченском проливе
Пожар на судне в Керченском проливе
Пожар на судне в Керченском проливе
Пожар на судне в Керченском проливе
Пожар на судне в Керченском проливе
Пожар на судне в Керченском проливе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.