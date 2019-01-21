Тереза Мэй втянула британский парламент в "День сурка"

Новый план по Brexit не отличим от первого проекта, считает оппозиция

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй вновь отвергла идею проведения повторного референдума по вопросу выхода страны из Евросоюза. Она заявила об этом во время дискуссий в парламенте. На прошлой неделе парламентарии отклонили предложенный Мэй проект соглашения с Брюсселем по Brexit. В понедельник премьер должна была предложить так называемый план "Б" - об условиях развода с Евросоюзом, но фактически ничего нового так и не сказала.

Надежды парламента Тэреза Мэй снова не оправдала. За неделю, прошедшую с прошлого голосования по плану выхода Великобритании из Евросоюза, не изменилось ничего. Хотя тогда депутаты предельно ясно дали понять, что соглашение Лондона и Брюсселя их не устраивает, премьер-министр не внесла в него почти никаких поправок. Твердой осталась позиция и в вопросе повторного референдума по Brexit.

"Я много раз выражала свою глубокую обеспокоенность по поводу возвращения британского народа к повторному референдуму. Второй референдум мог бы нанести ущерб социальному единству из-за подрыва веры в демократию. Задача правительства - воплотить в жизнь результаты состоявшегося в 2016 году референдума, большинство участников которого выступили за выход Великобритании из ЕС", - сказала Мэй.

Но и парламент сдавать позиции не собирается. Выступление Терезы Мэй, состоящее в основном из общих фраз, много раз прерывалось недовольными возгласами. Теперь проевропейски настроенные депутаты намерены сами внести поправки в план премьер министра, которые позволят инструктировать правительство по дальнейшим действиям.

"Почему премьер-министр думает, что неудачно предложенное в декабре будет успешным в январе? Господин спикер, это действительно похоже на "День сурка", - заявил лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин.

Непреклонным остается и Евросоюз, где также настаивают на соглашении, которое разрабатывалось совместно с Лондоном последние 18 месяцев. Хотя министры иностранных дел стран ЕС, собравшиеся в Брюсселе, как один признают: развитие ситуации просчитать невозможно. Варианты могут быть самые разные. Поэтому последнее слово остается за Великобританией.

"Я не собираюсь спекулировать на каких-либо возможных результатах. Я не собираюсь комментировать заявления, которые звучали на выходных. Я не собираюсь ничего говорить во всевозможных статьях или отчетах. Единственное, что я могу сказать: не ищите ответов в Брюсселе. Как я уже говорил, сейчас должен говорить Лондон", - уверен официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

Но Лондон погряз в разногласиях. Европейские политологи констатируют: парламент, который на прошлой неделе большинством голосов отверг план Терезы Мэй, проголосовал даже не столько не против Brexit, сколько против неопределенности, которая содержится в соглашении. Многим непонятно, после выхода из ЕС Великобритания возвращает суверенитет или нет.

"В сложившейся ситуации ничто не может быть более ужасным, чем неопределенность. Для торговли нужна определенность, нужно понимать, каковы правила игры. Какими они будут теперь? То, что мы переживаем сейчас - наихудший вариант. Неопределенность уничтожает торговлю и любое сотрудничество", - сказал профессор экономики Университета Барселоны Хуан Тугорес.

Выход Великобритании из ЕС без соглашения вообще эксперты называют катастрофой для Лондона. Спасать ситуацию теперь придется депутатам. Чтобы внести поправки в существующий план - при этом которые устроили бы всех - у членов Палаты Общин остается всего неделя.

Александр Огородников. Илья Швырев. "ТВ Центр".