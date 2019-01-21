Судьба сети "Красное и Белое" решена

В России появится ретейлер, способный конкурировать с X5 Retail Group и "Магнитом"

Владельцы крупного российского ритейлера "Дикси", а также сетей алкомаркетов "Красное и Белое" и "Бристоль" решили объединиться в единый розничный бизнес.

Под этими торговыми марками работают более 13 тысяч магазинов. Если процесс объединения состоится, то новый ритейлер станет третьим по величине по суммарной выручке после X5 Retail Group и "Магнита".

Собеседник ТАСС уверен, что на процесс слияния могли повлиять обыски в сети "Красное и белое". В конце декабря прошлого года в магазины, офис и склады компании пришли сотрудники ФСБ, Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования и ОМОН. Позднее стало известно, что обыски связаны с уголовным делом о налоговом преступлении.

"Очевидно, по "Дикси" были вопросы последнее время, что с ними нужно что-то делать. Что же касается "Красное и Белое", то здесь обратная ситуация. Компания росла быстро, в этом году открыла около 2 тысячи магазинов <…> я не вижу потенциала для развития бренда "Бристоль", их надо будет ребрендировать под "Красное и Белое", - поделился эксперт.