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Летевший в Москву самолет экстренно сел в Екатеринбурге

22:33
  • понедельник
  • 21 января 2019

В самолете сработали датчики противопожарной сигнализации

Пассажирский самолет, летевший из Иркутска в Москву, экстренно сел в аэропорту "Кольцово" в Екатеринбурге из-за курящего пассажира на борту.

На борту самолета сработали датчики противопожарной сигнализации. 33 летний пассажир решил покурить в туалетной комнате, пишет РИА Новости.

Нарушителя направили в линейный отдел МВД России в аэропорту "Кольцово". В отношении курильщика составлен протокол об административном правонарушении, ему грозит штраф от 500 до 1500 рублей.

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