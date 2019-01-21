Летевший в Москву самолет экстренно сел в Екатеринбурге

В самолете сработали датчики противопожарной сигнализации

Пассажирский самолет, летевший из Иркутска в Москву, экстренно сел в аэропорту "Кольцово" в Екатеринбурге из-за курящего пассажира на борту.

На борту самолета сработали датчики противопожарной сигнализации. 33 летний пассажир решил покурить в туалетной комнате, пишет РИА Новости.

Нарушителя направили в линейный отдел МВД России в аэропорту "Кольцово". В отношении курильщика составлен протокол об административном правонарушении, ему грозит штраф от 500 до 1500 рублей.