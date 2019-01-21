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Украина обвинила ПАСЕ в "мелкой мести" из-за России

23:02
  • понедельник
  • 21 января 2019

Киевская делегация лишилась членства в нескольких комитетах ПАСЕ

Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев счел "мелкой местью" новые правила организации по формированию комитетов. Число делегатов от стран-участников в нескольких комитетах ранее было сокращено до двух человек. До этого состав делегаций не имел ограничений по количеству участников.

Украина имела четырех представителей в регламентном комитете - теперь ее список будет обнулен. Этот комитет отвечает за разработку изменений в регламент, которые могли открыть путь к возвращению России в Ассамблею.

"Это выглядит мелкой местью за принципиальную позицию украинцев по изменению регламента в угоду России", - заявил политик (цитата по изданию "Европейская правда").

Украинский нардеп и член украинской делегации Алексей Гончаренко также назвал исключение украинских делегатов из комитетов ПАСЕ "местью" Киеву за антироссийскую позицию.

"Это такая мелкая месть Украине за нашу позицию, что мы не допустили изменения правил и процедур ПАСЕ, чтобы не допустить сюда россиян без санкций, что, очевидно, принесло бы хорошие финансовые награды организаторам всей этой схемы", - сказал он.

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