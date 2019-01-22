Москву сковали аномальные морозы

Ночь на 22 января стала самой холодной в столице с начала года

Центральные области России во власти аномальных морозов. Этой ночью в столичном регионе температура воздуха опустилась до минус 20, что на десять градусов ниже нормы. В Москве накануне понижение температуры сопровождалось снегопадом и сильным ветром. Был объявлен желтый уровень опасности.

Морозно и в Северной столице. В Санкт-Петербурге столбики термометров местами опустились до минус 26. На дорогах гололедица, отмечает "ТВ Центр".

А на юге России уже неделю закрыта Транскавказская магистраль. На нее сошли сразу несколько лавин. Объем снежной массы достиг 70 тысяч кубометров. На расчистку дороги потребуется еще несколько дней.