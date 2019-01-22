В Волынской области атаковали православный храм

Сторонники "новой церкви" напали на храм УПЦ

На Украине продолжаются захваты храмов канонической православной церкви. В этот раз сторонники автокефалии атаковали церковь в селе Броница Волынской области.

Они взломали замок и заставили настоятеля покинуть территорию. Прибывшая на место полиция уже традиционно заметных повреждений не зафиксировала. В сопровождении стражей порядка священник забрал имущество общины. Сейчас храм опечатан. Настоятель УПЦ готовит иск по факту рейдерского захвата. Ранее прихожане отказались переходить в так называемую новую украинскую церковь.

В последнее время сообщения о силовом захвате храмов УПЦ поступают из разных регионов страны. Активное участие в этом принимают члены националистических группировок. Полиция, как правило, бездействует.