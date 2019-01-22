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В Чечне объяснили списание долга за газ боевыми действиями

08:27
  • вторник
  • 22 января 2019

У региона своя специфика, уверены представители власти

Нельзя сказать, что у Чечни больше прав, чем у других регионов, заявил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Джамбулат Умаров. Так он прокомментировал ситуацию со списанием долгов жителей за газ.

При этом он подчеркнул, что в сфере газификации региона есть своя история и специфика. Ведь жители республики не пользовались газом до самого окончания боевых действий, а также несколькими годами позже.

"Чечня в данном случае за время той задолженности, которая образовалась в течение боевых действий, платить не должна", — отметил Умаров. По его словам, это абсолютно правильно, передает сайт радиостанции "Говорит Москва".

Умаров напомнил, что чеченский народ не виноват в том, что некие "глобальные силы решили выбрать республику, чтобы построить на её территории террористический анклав". При этом он отметил, что в принципе Чечня "очень аккуратно платит по долгам".

16 января суд в Грозном списал задолженность жителей Чечни за газ размером в девять миллиардов рублей. Было заявлено, что дочернее подразделение "Газпрома" - "Газпром-Межрегионгаз" – не составило необходимые для списания долга документы. В ответ "дочка" "Газпрома" решила обжаловать решение суда.

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