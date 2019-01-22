Виторган сломал нос Богомолову после слухов об измене Собчак

Актер и режиссер устроили драку в центре Москвы

Максим Виторган и Константин Богомолов устроили потасовку в центре Москвы. Инцидент произошел в кафе.

Не стесняясь случайных свидетелей, разъяренный Виторган подошел к Богомолову и завел беседу на повышенных тонах. Через минуту они оба вышли на улицу.

Вскоре туда же ринулись охранники заведения. Оказалось, что актер ударил режиссера в лицо прямо у входа в кафе. Когда в помещение вернулся Богомолов, по словам очевидцев, он был весь в крови. Предположительно, у режиссера разбит нос.

Как пишет "Дни.Ру", у Виторгана сдали нервы от перешептываний о чрезмерном внимании Богомолова к жене актера. По слухам, Ксения Собчак закрутила роман с режиссером.