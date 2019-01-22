"Живых нет": пропавших после взрыва моряков перестали спасать

Операция в Черном море переведена из спасательной в поисковую

В районе Керченского пролива на месте пожара на двух судах операция переведена из спасательной в поисковую, поскольку шансов найти живых уже нет. По последним данным Росморречфлота, неизвестной остается судьба девяти человек. Найдены тела 11 погибших, 12 моряков удалось поднять из воды живыми. Сейчас идет тушение огня на танкерах. Существует угроза взрыва, передает ТАСС.

ЧП произошло накануне вечером в 15 морских милях от мыса Такиль за пределами территориальных вод России. Два танкера "Канди" и "Маэстро" под флагами Танзании перевозили сжиженный газ. По предварительным данным, пожар случился во время перегрузки топлива, огонь охватил оба судна, на которых находились 32 человека - это граждане Турции и Индии.

Люди спасались, прыгая в воду. Медики зафиксировали переохлаждение и ожоги у пострадавших. Из-за плохой погоды их пока не могут доставить на берег. Поиски пропавших продолжают пять судов. Следственный комитет возбудил уголовное дело.