США пригрозили Токио из-за переговоров с Москвой по Курилам

Вашингтон решил оставить себе часть японских территорий

Стали известны новые факты о переговорах Советского Союза и властей Японии по нормализации отношений. Информация получена из писем японского дипломата в ранге посла Сюнъити Мацумото. Он возглавлял делегацию на переговорах между Токио и Москвой в середине 1950-х годов. О происходящем Мацумото рассказывал своей супруге в посланиях.

В то время СССР и Япония вели диалог на территории Великобритании в Лондоне. 19 октября 1956 года удалось подписать Совместную советско-японскую декларацию. Все шло к тому, что стороны смогут согласовать условия полноценного мирного договора. Но это уже оказалось недостижимым. А все из-за вмешательства Соединенных Штатов.

Письма Мацумото обнаружили журналисты телекомпании TBS в одном из токийских домов. В посланиях он сообщает супруге, что занимавший тогда место госсекретаря США Джон Фостер Даллес "стал говорить безрассудные вещи". По его словам, американская сторона решила взять себе архипелаг Рюкю в случае, если СССР получит острова Тисима (так называют в Японии Курильские острова).

После этого угрозы США обсуждались в японском национальном парламенте. Но никаких документов по этому поводу опубликовано не было. Как сообщает "Российская газета", письма Мацумото оказались первым свидетельством открытых угроз и вмешательства Вашингтона в переговорный процесс между Москвой и Токио.

На переговорах советская делегация выразила готовность передать Японии остров Шикотан и гряду Хабомаи. Однако Даллес, узнав об этом, передал министру иностранных дел Японии Мамору Сигэмицу свое крайнее недовольство. Он заявил, что в случае достижения договоренностей между Японией и СССР, Токио никогда не увидит не только архипелаг Рюкю, но и Окинаву. Они на тот момент находились под управлением Вашингтона.

Сейчас между Россией и Японией все еще нет мирного договора. Москва все еще готова передать Токио Шикотан и Хабомаи. Но это было бы возможно только после заключения мирного договора. Однако Япония при этом претендует еще и на острова Итуруп, а также Кунашир согласно Трактату о торговле и границах 1855 года. Россия собственный суверенитет над Южными Курилами сомнению не подвергает.