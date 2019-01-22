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Мария Бутина извела семью недельным молчанием

09:06
  • вторник
  • 22 января 2019

Отец россиянки рассказал о переживаниях по поводу отсутствия связи с Марией

Мария Бутина, которая арестована в США, смогла дозвониться до родственников. Это произошло после недельного вынужденного молчания. Как рассказал отец россиянки Валерий Бутин, его дочь в течение семи дней пыталась выйти на связь, однако это по каким-то причинам не удавалось.

"Никаких гарантий нет, что это будет стабильная связь, потому что на протяжении всего времени задержания ее постоянно какие-то катаклизмы случаются со связью", - приводит его слова ТАСС.

Валерий Бутин также рассказал, что беспокоится об условиях содержания Марии. "Поймите, ее могут в любой момент, например, снова поместить в карцер, и мы об этом можем не узнать", - рассказал он газете "Известия", добавив, что из-за низкой температуры в камере у его дочери может обостриться хронический артрит.

В США Бутину обвиняют в сговоре и работе иностранным агентом без регистрации. В декабре россиянка пошла на сделку со следствием, частично признав вину.

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