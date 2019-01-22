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Что даст сотрудничество России и Украины по газу

09:36
  • вторник
  • 22 января 2019

Каких уступок от Москвы ждет Киев для сохранения газового сотрудничества двух стран? Зачем это нужно России? И какие цели преследует Евросоюз?

Трёхсторонние переговоры в Брюсселе подробно обсудили в программе "События. 25-й час". На вопросы Алексея Фролова ответил политолог Дмитрий Орлов.

"Условия украинской стороны очень простые: Россия должна сохранить значительные объемы транзита через Украину и платить за этот транзит по весьма высокой цене. Какой объем устраивает Киев? 110 миллиардов кубометров", - рассказал Орлов.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео.

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