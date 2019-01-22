Что даст сотрудничество России и Украины по газу

Каких уступок от Москвы ждет Киев для сохранения газового сотрудничества двух стран? Зачем это нужно России? И какие цели преследует Евросоюз?

Трёхсторонние переговоры в Брюсселе подробно обсудили в программе "События. 25-й час". На вопросы Алексея Фролова ответил политолог Дмитрий Орлов. "Условия украинской стороны очень простые: Россия должна сохранить значительные объемы транзита через Украину и платить за этот транзит по весьма высокой цене. Какой объем устраивает Киев? 110 миллиардов кубометров", - рассказал Орлов. Полный комментарий эксперта смотрите в видео.