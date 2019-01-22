Украину признали наибеднейшей страной в Европе

​Это позорный провал политики нынешних властей

Депутат украинской Верховной рады Дмитрий Добродомов заявил, что руководство страны за все время независимости государства придерживались "позорного правила", согласно которому "деньги работают на политику, а политика работает на деньги". По его словам, это "путь в никуда".

"Мы дошли до того, что мы из страны, которая начинала с 91-го года с достаточно модернизированной, достаточно мощной экономикой, превратились через 27 лет в наибеднейшую страну в Европе", - подчеркнул он в эфире NewsOne.

Добродомов добавил, что это можно назвать позорным провалом политики Киева, сообщает РИА Новости. Ранее в похожем ключе говорили кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко и еще один депутат Рады Сергей Левочкин.

О том, что Украина стала самой нищей страной Европы заявлял и нардеп Александр Долженков. Он отметил, что таковы данные Всемирного банка. По его словам, Киев продолжит грабить народ. Парламентарий подчеркнул, что украинцев ждет повышение до 80% цен на природный газ. Это приведёт к росту тарифов на отопление, тёплую и холодную воду.

До этого лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук заявил, что в стране с 2013 года более чем в два раза сократились пенсии и размер прожиточного минимума.