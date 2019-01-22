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На Собчак напали после драки Виторгана и Богомолова

09:24
  • вторник
  • 22 января 2019

Телеведущая оказалась в эпицентре скандала

Ксению Собчак атакуют поклонники после сообщения о драке Максима Виторгана и Константина Богомолова. По данным СМИ, актер приревновал жену и разбил режиссеру нос.

В Instagram телеведущей пишут с самой ночи. Под последним постом Ксении уже набралось около тысячи комментариев. Народ негодует, как она могла довести мужа до прилюдной истерики. Критики буквально напали на Собчак с упреками.

"Зачем вы унижаете Максима!!! что он вынужден драться с Богомоловым????так пишет пресса...Не провоцируйте мужа..он мужчина!!!" - написал один из фоловеров (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены. - При.Ред.).

Однако нашлись и те, кто встал на сторону Собчак. Защитники убеждены, что сообщения о драке - выдумка. "Че вы напали на ксюху? Что вы лежсми верите? Я лично не верю, что она пошла бы на измену. А то что мужики запетушились нужно выяснить еще что к чему", - заявил фанат Ксении.

Напомним, поздно вечером 21 января в СМИ появилась информация о драке Максима Виторгана и Константина Богомолова. Якобы все произошло у входа  в кафе в центре Москвы. Актер вывел режиссера на улицу и разбил ему нос. Гнев Виторгана вызвали слухи об интрижке Собчак и Богомолова.

 

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