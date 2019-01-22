В Подмосковье объявился собачий маньяк

В Солнечногорском районе участились убийства животных

Неизвестный расстрелял в лесу трех породистых собак - австралийских овчарок. Это произошло на глазах у хозяина в Солнечногорском районе Подмосковья.

Об инциденте рассказал сам хозяин погибших питомцев Алексей Плошко. По его словам, выстрелы начались прямо во время прогулки. Три собаки скончались на месте. Всего мужчина в тот день вывел на прогулку пятерых животных. Двух он успел спасти. При этом пули могли попасть в самого Плошко.

Стрелок успел сбежать с места происшествия. Потерпевший вызвал полицию. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов обнаружили в 20 метрах от места убийства животных куст. А возле него был утоптан снег и стоял складной стул. Рядом лежали гильзы от патронов. Сейчас правоохранительные органы ищут стрелка, пишет газета "Известия".

Между тем, не исключено, что убийца собак уже совершал жестокие расправы над животными раньше. Так, в ноябре 2018 года в том же районе Подмосковья произошло другое нападение на собак. В поселке Черные Грязи жертвами стали двое щенков хаски. Им было пять и три месяца. В тот раз стрельба также велась из засады из охотничьего ружья.

Кроме того, аналогичные случаи нападения на собак были зафиксированы весной и летом прошлого года в Солнечногорском районе. Всего оказалось застрелено около 10 собак. Одну удалось спасти. Ей живодер попал в лапу.