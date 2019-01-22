Растет число жертв взрыва в Керченском проливе

При пожаре на двух судах в Черном погибли, по последним данным, 14 человек

В нейтральных водах в районе Керченского пролива продолжается пожар на двух танкерах. Из 32 членов экипажа - граждан Турции и Индии - удалось спасти лишь 12 человек. Шансов найти остальных уже нет. Операция переведена из спасательной в поисковую. В МЧС усиливают группировку в районе ЧП - на место аварии вылетел вертолет из Геленджика.

Возле Керченского порта и у больниц - десятки журналистов и медики. 12 местных и ещё две Феодосийских дежурных бригады скорой помощи были готовы к транспортировке пострадавших. Но из-за сильного шторма спасательный буксир ночью так и не смог зайти в морскую гавань.

В море пострадавшим оказали первую помощь. У большинства - ожоги и обморожения. Но их жизням ничего не угрожает. В Керчь их доставили на вертолёте, который оборудован специальной спасательной люлькой.

Два грузовых танкера "Маэстро" и "Канди" под флагом Танзании загорелись в 15 милях южнее мыса Такиль. В этот момент на траверзе в Чёрном море находилось несколько судов - их экипажи успели снять видео пожара. На борту танкеров находилось в общей сложности 32 человека - граждане Турции и Индии. После взрыва моряки начали выпрыгивать за борт. На место направились буксир "Спасатель Демидов", корабли Черноморского флота и ещё несколько гражданских судов. Спасти удалось 12 членов экипажа. Из воды подняли ещё 14 погибших. Поиски остальных моряков продолжаются.

По предварительным данным, оба танкера перевозили почти пять тысяч тонн сжиженного газа. Взрыв и возгорание произошли во время перекачки топлива. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели моряков.

Большинство спасённых моряков - граждане Турции. Сотрудник консульства уже прибыл в Новороссийск. На судоходство в Керченском проливе это происшествие не повлияло. Разлива нефтепродуктов удалось избежать. Экологического ущерба нет.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр", Керчь, республика Крым.