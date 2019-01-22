"Юля – это пуля": назван политический курс Тимошенко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко не считает, Юлия Тимошенко является "агентом Кремля"

На Украине раскольники захватили еще один храм, теперь - в Волынской области. Причем их действия становятся все жёстче - в этот раз они взломали двери и напали на настоятеля. Рейдерские акции во время агитационной кампании вряд ли принесут дополнительные очки действующему лидеру.

Взаимные оскорбления и проклятия в стенах храма, сорванные замки, выломанные двери. Противостояние в селе Бронницы Волынской области длится уже вторую неделю. На основании принятого Верховной Радой закона о церковных общинах, активисты из числа раскольников организовали так называемый народный сход и предъявили свои права на сельский храм.

"С юридической точки зрения тут нет никакой легитимности. Потому что для принятия такого решения необходимо собрание, итоги которого будут официально запротоколированы, а протоколы должны быть утверждены церковной и светской властями", - отметил представитель Волынской епархии УПЦ МП Олег Точинский.

Но адепты новой церкви торопятся. Только в Камень-Каширском районе Волыни 40 храмов - в ведении московского патриархата и лишь три - раскольнические. Поле для расширения, а по сути, захвата собственности огромное. Неслучайно закон о церковных общинах в народе уже прозвали "О церковном рейдерстве".

И снова Волынская область. Село Скабелки Гороховского района. Храм Николая Чудотворца, построенный еще в 1814 году, сегодня тоже в центре конфликта. Сценарий знакомый: приезд нового священника, так называемый сельский сход и попытка захвата здания. Правда, участвуют в активных действиях лишь крепкие молодые люди, которых раньше в селе никто в глаза не видел.

То, что в захватах храмов участвуют члены радикальных группировок, уже не секрет. А указания, как они признаются сами, получают не откуда-нибудь - из Службы безопасности Украины. Государство не должно вмешиваться в дела церкви, декларирует президент Порошенко. Но все события последнего времени говорят об обратном. Вот и лидер раскольников Филарет вроде пытается оправдаться, но тут же признает: сотрудничество есть, в том числе со спецслужбами.

Звучит неубедительно. Особенно после предпринятого Порошенко "томос-тура", где он фактически объявил: церковь - это я. Всё для успеха на предстоящих выборах. Но рейтингу это мало помогает. По-прежнему уверенно лидирует Юлия Тимошенко. О намерении баллотироваться она заявила еще прошлым летом, но официально съезд партии "Батькивщина" должен выдвинуть ее во вторник. Дважды судимый, а ныне генпрокурор Украины Юрий Луценко так оценивает ее кандидатуру.

"Я с ней вместе работал и вместе сидел. Вместе был на Майдане и вместе в парламенте. Я считаю, что оголтелый популизм и ставка на свою исключительную непогрешимость крайне опасны. Юля - это пуля, которая летит по только ей одной известной траектории", - сказал он.

Кто из кандидатов в итоге попадёт в яблочко, станет известно уже совсем скоро. До выборов осталось чуть больше двух месяцев.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".