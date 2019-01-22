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Экономический форум в Давосе открылся без главных мировых лидеров

11:55
  • вторник
  • 22 января 2019

Мероприятие пройдет без Трампа, Макрона, Мэй и Си Цзиньпиня

Во вторник в Давосе открывается Всемирный экономический форум, но пройдет он без многих ключевых фигур. Лидеры Франции, Великобритании и США заняты решением серьёзных внутренних проблем. Дональд Трамп отменил поездку из-за противостояния с демократами по вопросам безопасности на южной границе.

Шатдауну во вторник ровно месяц и, по подсчетам аналитиков, ущерб экономике может превзойти стоимость "мексиканской стены". Но пока политики отстаивают свои принципы, сотни тысяч американцев переживают социальный кризис.

Подробности – в репортаже Матвея Шестакова.

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