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Первый комментарий от Виторгана о драке с Богомоловым

10:34
  • вторник
  • 22 января 2019

Между актером и режиссером произошел серьезный конфликт

Максим Виторган и Константин Богомолов устроили потасовку в кафе в центре Москвы. Виторган подошел к Богомолову, завел с ним беседу на повышенных тонах, после чего они оба вышли на улицу.

Виторган ударил режиссера в лицо. По словам очевидцев, когда Богомолов вернулся в помещение, он был весь в крови. Вероятно, у режиссера разбит нос.

ТВЦ.RU решил выяснить, была ли драка на самом деле. Мы позвонили Константину Богомолову, но режиссер сначала звонок сбросил, а после и вовсе проигнорировал. Затем корреспондент ТВЦ.RU набрал Максима Виторгана, но и там услышали только гудки. Ответила лишь помощница артиста Альбина.

- Мы не даем комментариев по этому поводу!

- Вообще никаких?

- Угу.

Между тем, скандал обрастает все новыми слухами. По последним данным, Богомолову понадобилась медицинская помощь после драки с Виторганом. Скорая приехала прямо к кафе.

По данным СМИ, у Виторгана сдали нервы от слухов о повышенном внимании Богомолова к жене актера. Говорят, Ксения Собчак закрутила роман с режиссером.

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