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Крым - наша страна: Лолита резко сменила мнение после скандала

10:49
  • вторник
  • 22 января 2019

В соцсетях поделились неожиданной информацией

Крымский блогер Александр Горный рассказал, что с прибытием в новый аэропорт Симферополя пассажиров приветствует голос певицы Лолиты Милявской. По его словам, город она называет "самым живописным местом нашей страны".

"Прилетел в Симферополь, жду багаж, а тут голос Лолиты Милявской, которая приветствует пассажиров аэропорта Симферополь, как она говорит – "в самом живописном месте нашей страны". А кто-то сомневался, что нашей?" – написал он в своем Facebook.

Ранее певица в интервью украинским журналистам заявила, что на самом деле считает Крым украинской территорией. По ее словам, она часто приезжает туда и выступает на украинском. В России слова Милявской вызвали негативную реакцию. После этого артистка посоветовала посмотреть все интервью и не выдергивать слова из контекста.

В 2015 году Лолите запретили въезд на Украину из-за посещения Керчи. 23 апреля 2017 года украинские пограничники сняли ее с поезда и отправили обратно в Россию. Как пояснила певица, она ехала в Киев, чтобы посетить заболевшую дочку.

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