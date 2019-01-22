Украинцы-каннибалы из Харькова пригласили на ужин полицейского и съели его

Бывший заключенный вместе со своим 20-летним сыном пригласили к себе домой незнакомого мужчину. В ходе застолья выяснилось, что раньше их гость служил в полиции. Эта информация смутила преступников.

Отец и сын жестоко расправились с мужчиной, а затем расчленили его тело. Из него они приготовили ужин и даже угостили местного бездомного, пишет "РЕН".

Каннибалы несколько дней прятали останки убитого в доме. По возвращении дедушки с дачи обезглавленное тело выбросили в подвал соседнего дома.

Однако преступники забыли избавиться от головы, которую нашли при обыске. Задержанным грозит пожизненное лишение свободы.