Как насилуют заключенных: страшные рассказы фотографа Лошагина

Осужденный признался, что заплатил за свою "сексуальную безопасность"

Фотограф Дмитрий Лошагин, осужденный в Екатеринбурге за убийство жены, стал свидетелем по делу бывшего замначальника ИК-54 Рафика Зинатуллина. Следствие установило его причастность к массовым пыткам и сексуальным издевательствам в колонии. К этому он привлек пятерых заключенных.

Лошагин сообщил, что все это делалось, чтобы выбить деньги из других зэков. Для этого несчастных топили, заставляли ходить часами на корточках, а также насиловали и избивали.

В частности, бывший гламурный фотограф увидел, как осужденного Карпова жестоко изнасиловали черенком от лопаты, пишет KP.Ru. "Это было в СУСе (строгие условия содержания заключенного, - прим. ред.) на моих глазах. Мы с ним шли одним этапом", – подчеркнул Лошагин.

Такая судьба грозила и самому фотографу. Чтобы этого избежать, ему пришлось договариваться с начальником ИК-54 Сергеем Созиновым. Для этого фотограф заплатил ему "кругленькую сумму". Деньги за свою "сексуальную безопасность" он переводил в 2016 и 2017 годах.

Прошлый год запомнился чередой скандалов в российских колониях и СИЗО. Оказалось, что сотрудники исправительных учреждений подвергали арестованных и заключенных пыткам. В частности, летом 2018-го в Сети появилась видеозапись, на которой показано, как осужденного Евгения Макарова пытают в ярославской колонии №1. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело. В рамках расследования арестованы более 10 человек.

Также сообщалось о похожих случаях в других исправительных учреждениях. В частности, известия о пытках в колониях поступали из Свердловской, Челябинской, Оренбургской, Саратовской областей, Республики Хакасия, Забайкальского края. В сентябре выяснилось, что в ходе масштабной проверки исправительных учреждений России ФСИН выявила 42 случая неправомерных действий к осужденным.

В декабре президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что ситуация в местах лишения свободы должна контролироваться прежде всего прокуратурой. При этом сами пытки в тюрьмах должны наказываться, отметил глава государства.

Фотограф Дмитрий Лошагин был осужден за убийство супруги - модели Юлии Прокопьевой. Она исчезла 22 августа 2013-го. Ее брат обратился в полицию с заявлением о пропаже сестры. Спустя два дня управление Следственного комитета по Свердловской области сообщило, что в лесу в 50 метрах от автодороги Старомосковский тракт было найдено тело убитой девушки с множественными переломами и обожжённым лицом.

Следствие установило, что убийство произошло в ходе ссоры. Лошагин был нетрезв, и расправился с супругой в порыве ярости. Тело он вывез в лесной массив, где попытался сжечь.

В декабре 2014-го Октябрьский районный суд города оправдал фотографа. Но 26 февраля 2015 года Свердловский областной суд отменил приговор Лошагину и направил его дело на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе. В июне того же года фотограф был признан виновным и приговорен к 10 годам колонии. Затем ему сократили срок на два месяца.