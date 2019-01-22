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Каким будет памятник Сергею Бодрову

11:50
  • вторник
  • 22 января 2019

Проект отправили на переработку

Эксперты вынесли отрицательное решение по установке памятника актеру Сергею Бодрову-младшему. Специалистов не устраивает образ героя Данилы Багрова из фильмов "Брат" и "Брат-2", выбранный в качестве концепции монумента.

Председатель комиссии по монументальному искусству Игорь Воскресенский сообщил о результатах экспертизы. Они показали, что проект необходимо переработать.

"Причина в том, что надо не образу памятник ставить, а действительно человеку. Это и было замечание – не художественному образу надо делать памятник, а героям каким-то нашим. И плюс ко всему, были и профессиональные замечания, такие как пластика, выразительность и другие", - цитирует слова Воскресенского Агентство "Москва".

Сначала планировалось установить бронзовую литую фигуру Данилы Багрова. Перед ней должна была быть выложена фраза "Я думаю, что сила в правде".

Авторы проекта предлагали разные локации для установки монумента, в числе которых начало Покровского бульвара, площадь перед станцией метро "Баррикадная", сквер на Кудринской площади, а также парк Декабрьского восстания.

Следующее заседание комиссии по монументальному искусству предположительно состоится 14 февраля.

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