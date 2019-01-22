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Садальский объяснил, почему любовь Собчак и Виторгана "ушла в свисток"

12:23
  • вторник
  • 22 января 2019

Светский сплетник прокомментировал драку Виторгана и Богомолова

Актер Станислав Садальский влез в семейные дрязги Ксении Собчак и Максима Виторгана. Артист ждет, что супруги в скором времени разведутся. По словам Садальского, такой исход его несказанно обрадует.
Первый комментарий от Виторгана о драке с Богомоловым

Он пояснил, что давно испытывает не самые лучшие чувства к Виторганам. "Какая же противная эта семейка", - заявил Садальский.

При этом актер призвал россиян не выставлять свои чувства на всеобщее обозрение. По его словам, от этого любовь улетучивается. Собчак допустила такую ошибку.

"Если бы они не показывали свои отношения, было бы лучше.Нельзя говорить публично, надо это держать в тайне. А когда они это так показывают — все ушло в свисток", - цитирует Nation News Садальского.

Напомним, 21 января Максим Виторган и Константин Богомолов устроили публичные разборки. Актер ударил режиссера в лицо. Конфликт произошел у входа в кафе в центре Москвы.

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