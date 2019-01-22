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Бондарчук разводится с женой

12:48
  • вторник
  • 22 января 2019

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28-летний сын Федора Бондарчука Сергей решил развесить с Татианой (Татой) Мамиашвили – дочерью известного бойца греко-римского стиля олимпийского чемпиона Михаила Мамиашвили.

Как отмечает издание Super, пара уже давно не публикует совместные фотографии, а 29-летняя Тата не носит обручальное кольцо. По данным издания, сейчас супруги готовят документы для подачи в суд. О причинах расставания ничего не сообщается.

Бондарчук и Мамиашвили поженились в 2012 году. На их свадьбе присутствовало множество звезд шоу-бизнеса. У пары есть дочки – пяти и шести лет.

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