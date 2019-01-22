Жорин о драке Виторгана и Богомолова: это был разговор двух мужчин

Актер и режиссер устроили потасовку в центре Москвы

Актер Максим Виторган и режиссер Константин Богомолов завели диалог в кафе на повышенных тонах, после чего они оба вышли на улицу. Актер ударил режиссера по лицу.

Когда Богомолов вернулся в помещение, он был весь в крови. Вероятно, у режиссера разбит нос. Помощница Виторгана Альбина сообщила ТВЦ.RU, что никаких комментариев по этому поводу артист давать не будет.

Мы позвонили адвокату Сергею Жорину, чтобы узнать, накажут ли Виторгана в случае, если Богомолов обратится в полицию. "Я не думаю, что Богомолов напишет заявление в полицию, потому что это был разговор двух мужчин, и вероятно повод для этого тоже был. Даже если напишет заявление, то возбуждения уголовного дела не будет, поскольку побои в данном случае декриминализировали. Это может быть административное правонарушение. А если это легкий вред здоровью, то это дело частного обвинения. В любом случае полиция не станет возбуждать уголовное дело", - сказал Жорин ТВЦ.RU.

Адвокат добавил, что серьезных последствий после подачи Богомоловым заявления в органы не будет. "Самое страшное – привлечение к административной ответственности. Это взыскание штрафа в доход государства в пределах 5 – 10 тысяч рублей", - отметил Сергей Жорин.

По данным СМИ, Виторган устал от разговоров о романе своей супруги Ксении Собчак с Константином Богомоловым, вследствие чего у него сдали нервы.