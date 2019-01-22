Появилось видео драки бизнесмена с похитителями в Москве

Мужчина не растерялся в самый ответственный момент

В Москве группа неизвестных похитила предпринимателя. Они забрали его в ночь на 20 января у дома на Октябрьской улице. Мужчину вывезли в Московскую область, сообщает ТВЦ.ru.

Похитители потребовали у него за свободу 20 миллионов рублей. В ответ бизнесмен пообещал грабителям миллион, а также два автомобиля. Но когда они привезли его к дому, в котором он хотел взять деньги, предприниматель оказал своим обидчикам сопротивление.

Произошедшее попало на камеры наблюдения. Предприниматель не только смог вырваться из рук похитителей. Он сел в свой внедорожник и начал таранить машину злоумышленников. Прохожие, увидев это, вызвали сотрудников полиции на место происшествия.

В итоге один из группы похитителей был задержан. Его обвиняют в похищении предпринимателя и вымогательстве. Следствие ходатайствует в суде о его аресте. Устанавливаются и другие соучастники преступления.