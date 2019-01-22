ЦБ спасает от краха банк из топ-50

Кредитному учреждению назначили временную администрацию

Центральный банк России принял меры по повышению финансовой устойчивости и предупреждению банкротства Московского индустриального банка. Функции управления банком возложили на УК Фонда консолидации банковского сектора.

В последние несколько лет банк сталкивается с финансовыми трудностями, которые не может преодолеть самостоятельно. Их причины указаны в сообщении пресс-службы Центробанка.

"Проблемы банка были вызваны, главным образом, его глубокой вовлеченностью в финансирование неэффективных инвестиционных проектов в области строительства, промышленности и операций с недвижимостью. В результате значительная часть активов банка утратила ликвидность и перестала приносить доход", - говорится в сообщении регулятора.

По состоянию на 1 января 2019 года Московский индустриальный банк занимал 33-е место по размеру активов среди российских банков. Учреждение имеет большое количество клиентов, как физических, так и юридических лиц, включая малые и средние предприятия.

Банк продолжит работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и заключая новые сделки. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов вводится не будет.