Порошенко опозорил жену за границей

Супруга президента почтила память жертв Холокоста в то время, как в Киеве поклонились ярому антисемиту

Украина трепетно хранит память о жертвах Холокоста, утверждает президент этой страны Петр Порошенко. По его словам, в годы голодомора погибли миллионы украинцев.

В своем Facebook украинский лидер выложил фотографии того, как он и его супруга Марина возлагают цветы у мемориала "Яд Ва-Шем" в Иерусалиме. Чета президента почтила память всех погибших в годы тех катастрофических событий.

Происходящее выглядело лицемерно, так как, в Киеве в этот же день открыли мемориальную доску предводителю украинских националистов в 1917 - 1921 годах Симону Петлюре. Кроме всего прочего, этот человек известен, как ярый антисемит. На церемонии присутствовали несколько десятков человек, в том числе, представители правительства Украины - вице-премьер Павел Розенко и министр культуры Евгений Нищук, сообщает ТАСС.

Напротив барельефа Петлюре расположен памятник офицеру Красной армии Николаю Щорсу. Его не демонтировали даже несмотря на действующий в стране закон о декоммунизации. Тем не менее, он уже несколько лет закрыт со всех сторон материей в цвет украинского флага. А у статуи лошади, на которой сидит Щорс, уже украли часть ноги.

Петлюра известен организацией погромов и массовых убийств еврейского населения на Украине. Его застрелили в Париже в 1926 году. Убийцей оказался Шолом Шварцбард. Суд оправдал его, приняв во внимание тот факт, что он мстил за своих родных и других евреев, которые погибли во время погромов под руководством Петлюры.