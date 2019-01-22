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СИЗО превращает Кокорина в инвалида

13:20
  • вторник
  • 22 января 2019

У футболиста проблемы с коленным суставом, который он не может до конца вылечить в СИЗО

Нападающему петербургского "Зенита" Александру Кокорину, который сейчас находится в СИЗО, грозит серьезная операция. Футболисту может потребоваться замена коленного сустава на искусственный, рассказал его адвокат Андрей Ромашов.

Кокорин уже перенес операцию на колене. По словам адвоката, ситуация усугубляется тем, что футболист не может сейчас завершить полноценный реабилитационный курс. На здоровье спортсмена также может сказаться отсутствие тренировок в изоляторе, передает "Газета.Ru".

В октябре 2018 года Кокорин стал участником двух потасовках в центре столицы. В результате пострадали три человека. Решением суда футболист арестован до 8 февраля.

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