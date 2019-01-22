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Путин и Абэ обсуждают мирный договор

14:53
  • вторник
  • 22 января 2019

Токио претендует на четыре острова Курильского архипелага

Во вторник в Кремле проходит встреча Владимира Путина и Синдзо Абэ. Японский премьер прибыл в Москву накануне с рабочим визитом. Главы государств обсуждают вопросы двустороннего сотрудничества и актуальные международные проблемы. Затем переговоры пойдут уже в расширенном составе, отмечает "ТВ Центр".

Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, по итогам встречи лидеры двух стран выступят с заявлением для прессы. Главный вопрос в повестке - судьба мирного договора, которая напрямую зависит от решения территориального спора.

Япония претендует на четыре острова Курильского архипелага, Россия же настаивает на своем суверенитете в регионе. При этом обе стороны выразили надежду, что сегодняшние переговоры пройдут в конструктивном ключе.

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