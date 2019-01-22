Следователь СБУ попал под статью из-за Вышинского

Следственный комитет завел дело в отношении сотрудника СБУ, который ведет следствие по Вышинскому

В России возбудили уголовное дело против сотрудника СБУ Андрея Просняка, ведущего следствие в отношении журналиста Кирилла Вышинского. Как установили правоохранители, Просняк причастен к незаконному преследованию руководителя "РИА Новости Украина".

В СБУ упорно игнорируют тот факт, что журналист выполнял свои профессиональные обязанности. А его публикации никак не влияют на информационную безопасность Украины.