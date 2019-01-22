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Обвиняемому в шпионаже Уилану слили гостайну на флешке

14:00
  • вторник
  • 22 января 2019

Мосгорсуд признал законным арест задержанного за шпионаж Пола Уилана

Задержанный в Москве по подозрению в шпионаже Пол Уилан остаётся под стражей. Жалобу защиты на меру пресечения американцу Мосгорсуд не удовлетворил.

Заседание по этому вопросу состоялось во вторник утром. И поскольку в материалах дела есть секретные сведения, процесс проходил в закрытом режиме. Прибывших в суд дипломатов США, Канады и Великобритании - а Уилан имеет паспорта гражданина всех этих стран, а ещё Ирландии - пустили только на оглашение.

Между тем адвокат Владимир Жеребенков рассказал, что его подзащитный получил сведения, которые составляют государственную тайну, на флеш-карте. При этом Уилан якобы "ожидал получить открытую информацию культурного назначения".

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