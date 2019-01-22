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Москвичи пережили самую холодную ночь с начала года

15:12
  • вторник
  • 22 января 2019

Минувшей ночью метеорологи зафиксировали самую холодную ночь с начала года в Москве

В Москву пришли арктические морозы. Минувшая ночь стала самой холодной с начала января. Температура понизилась до отметки 15,7 градуса.

Цифра слабая по сравнению с тем, как заморозило столицу 22 января 1892 года: тогда в городе было минус 35.

Арктическими нынешние морозы называются, потому что приносит их арктический циклон и ничего аномального в этом нет. Этой ночью ещё немного похолодает, но вполне терпимо - до 19. Сейчас в городе - минус 12.

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