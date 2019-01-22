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В Подмосковье полицейские нашли почти 200 кг наркотиков

15:12
  • вторник
  • 22 января 2019

Пресечена деятельность крупной сети по сбыту наркотиков и оружия

Более 190 килограммов наркотиков изъяли полицейские в столичном регионе. Пресечена деятельность группировки, которая действовала в Москве и сразу нескольких городах Подмосковья, передает "ТВ Центр".

Злоумышленники арендовали десять гаражных боксов, где хранили и расфасовывали наркотик. Расчёты за товар производили через интернет-магазин, после чего покупателям сообщали место тайника.

Полицейские изъяли гашиш, марихуану, амфетамин, кокаин и ряд других веществ. Кроме того, обнаружен пистолет с глушителем, револьвер системы Нагана, переделанный в боевой сигнальный пистолет и почти 2 тысячи патронов. Сейчас двое участников группировки взяты под стражу.

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