Астероиды на Землю не падают: российский ученый развеял фейк о конце света

В интернете распространяется информация о скором конце света

По данным российских СМИ, крупный астероид уже приблизился к Земле. Его столкновение с Землей спровоцирует апокалипсис 1 января 2019 года.

Ведущий научный сотрудник Института астрономии РАН Александр Багров считает, что никакой угрозы для мира нет. "Мне вообще известно, что астероиды на Землю не падают, они используются только для "пугания" населения. За последние несколько десятков тысяч лет ничего подобного не было", - заявил он ТВЦ.RU.

Впервые астероид NT7 заметили еще в 2002 году. Он представляет собой двухкилометровый осколок весом в несколько тысяч тонн. В тот же период астероид назвали самым опасным для человечества космическим объектом.