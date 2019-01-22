Фотографу Лошагину пригрозили за слова о "сексуальной безопасности"

На осужденного могут подать в суд

Появилась реакция со стороны бывшего начальника ИК-54 Сергея Созинова на заявление фотографа Дмитрия Лошагина, отбывающего 10-летний срок за убийство жены. Ранее осужденный рассказал о вымогательствах за "сексуальную безопасность" в исправительном учреждении.

Как рассказал начальник пресс-службы ГУФСИН Свердловской области Александр Левченко, экс-начальник находится на пенсии с июня 2018 года. Узнав о словах Лошагина, он написал заявление начальнику ГУФСИН по Свердловской области и попросил провести проверку. По словам Левченко, Созинов хочет опровергнуть обвинения в вымогательствах. Также он намерен подать на Лошагина в суд за распространение информации, порочащей честь, достоинство и деловую репутацию.

Говоря о словах Лошагина, Левченко отметил, что этот человек содержится в колонии уже более двух лет в облегченных условиях. Говорить о каких-то притеснениях нельзя, пишет "УРА.РУ". "У нас есть много осужденных, которые врут", — признался он.

Самого Созинова он назвал "прозрачным", так как тот уже общался со СМИ и общественниками. По словам Левченко, на обнародованной видеозаписи допроса фотографа, на котором присутствовала омбудсмен Свердловской области Татьяна Мерзлякова, Лошагин рассказывает о фактах, дело по которым было возбуждено в 2016 году.

Ранее Дмитрий Лошагин рассказал, что пытки совершались для того, чтобы выбить деньги из заключенных. Их топили, заставляли ходить часами на корточках, насиловали и избивали. Чтобы избежать тяжелой судьбы, бывший фотограф якобы договорился с начальником ИК-54 Сергеем Созиновым и заплатил ему "кругленькую сумму". Деньги за свою "сексуальную безопасность" он переводил в 2016 и 2017 годах.

Лошагин был осужден за убийство супруги - модели Юлии Прокопьевой. Она исчезла 22 августа 2013-го. Ее тело было обнаружено в лесу в 50 метрах от автодороги Старомосковский тракт. Следствие установило, что убийство произошло в ходе ссоры. Лошагин был нетрезв, и расправился с супругой в порыве ярости. В июне 2015 года фотограф был признан виновным и приговорен к 10 годам колонии. Затем ему сократили срок на два месяца.