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Шокирующее видео: российская певица умерла во время концерта

14:25
  • вторник
  • 22 января 2019

У женщины остановилось сердце

Руководительница татарского музыкального ансамбля «Карлыгач» Фания Халиуллова скончалась во время концертного выступления в городе Димитровграде Ульяновской области. Зрители засняли, как упала артистка.

О трагедии сообщили на странице регионального Министерства искусства и культурной политики. Руководство выразило свои соболезнования.

"От имени министра, коллектива Министерства искусства культурной политики Ульяновской области, деятелей культуры региона выражаем глубокие соболезнования родным и близким в связи с безвременной кончиной Фании Саматовны. Фания Саматовна останется в памяти человеком безгранично преданным своему народу и своей профессии. Она навсегда запомнится неуемной жизненной энергией, жизнерадостностью и душевными качествами", - говорится в сообщении.

Певица была срочно госпитализирована, однако спасти ее не удалось. Женщине было 54 года.

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Фания Халиуллова
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