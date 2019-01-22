Шокирующее видео: российская певица умерла во время концерта

У женщины остановилось сердце

Руководительница татарского музыкального ансамбля «Карлыгач» Фания Халиуллова скончалась во время концертного выступления в городе Димитровграде Ульяновской области. Зрители засняли, как упала артистка.

О трагедии сообщили на странице регионального Министерства искусства и культурной политики. Руководство выразило свои соболезнования.



"От имени министра, коллектива Министерства искусства культурной политики Ульяновской области, деятелей культуры региона выражаем глубокие соболезнования родным и близким в связи с безвременной кончиной Фании Саматовны. Фания Саматовна останется в памяти человеком безгранично преданным своему народу и своей профессии. Она навсегда запомнится неуемной жизненной энергией, жизнерадостностью и душевными качествами", - говорится в сообщении.

Певица была срочно госпитализирована, однако спасти ее не удалось. Женщине было 54 года.