Как новые тарифы на парковку повлияли на дорожную ситуацию в Москве

Власти столицы пообещали в ближайшее время не менять тарифы на парковку

Новые тарифы на парковку действуют в городе больше месяца. Изменения коснулись самых загруженных улиц. Почти все они, разумеется, в центре - там поставить машину было практически невозможно. Теперь цены выросли и платить нужно всегда - даже по воскресеньям.

На Большой Садовнической, Неглинной улицах и даже Трубной площади – пусто. Охота за свободными парковочными местами здесь не ведется уже месяц. С 15 декабря стоять на парковке стало почти в два раза дороже, чем раньше. Решение о повышении стоимости приняла мэрия после двухлетней ценовой стабильности.

Машин в столице за 9 лет прибавилось почти на треть. И чтобы водители не нарезали круги в поисках парковки, создавая тем самым заторы и пробки, как минимум 15 процентов парковочной площади должно всегда оставаться свободным. Это примерно 1-2 места.

Цены на парковку подняли на самых загруженных улицах – практически все они в центре. Максимальный тариф 380 рублей в час. Минимальный – 40 рублей. Причем, теперь на многих парковках бесплатно не припарковаться и в выходные дни. Сократилось время бесплатного ожидания. Если раньше это были 15 минут, то теперь - всего 5. Как выяснилось, многие автомобилисты оставляли машину на платной парковке, а когда 15 минут истекали, перепарковывались на другое место.

В будний день на парковках в центре – автомобили либо премиум-класса, либо те, у кого стоянка оплачивается за счет компании. В мэрии говорят, что делать выводы еще рано.

"Январь, конечно, месяц не показательный, но количество свободных мест, то, что мы видим, увеличилось на 7 процентов от показателя января прошлого года", - рассказал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

В столице в прошлом году платными парковками воспользовались более 50 миллионов раз. Это на 2 миллиона больше, чем в прошлом году. Причем, чаще всего стоянку оплачивали через мобильное приложение.

Елена Макарова, Юрий Тимошин и Роман Борискин, "ТВ Центр".