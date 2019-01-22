Подробности захвата самолета Сургут - Москва

Захватчик может быть психически нездоров

Самолет, летевший рейсом Сургут – Москва, на котором произошла внештатная ситуация, приземлился в аэропорту Ханты-Мансийска. Ранее в СМИ появилась информация, что его попытался угнать один из пассажиров.

Им оказался 41-летний гражданин России. Именно он в ходе полета неожиданно потребовал направить борт в Афганистан.

Как рассказал источник, мужчина может быть психически нездоров, передает "Интерфакс". Этот человек ранее неоднократно задерживался за административные нарушения, которые совершал в нетрезвом состоянии.

Между тем, согласно информации ТАСС, произошедшее в самолете является хулиганством. Экипаж воздушного судна был вынужден изменить курс и направиться в Ханты-Мансийск в районе населенного пункта Югорск.

Ранее стало известно, что пассажир рейса Сургут — Москва после взлета потребовал развернуть лайнер и направить его в Афганистан. Поначалу сообщалось, что борт вернется в Сургут.